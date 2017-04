OM : Mandanda, Casillas… Et pourquoi pas Olmeta ?

Dans : OM, Mercato.

Souvent décisif cette saison, Yohann Pelé (34 ans) n’est pourtant pas considéré comme le grand gardien dont l’Olympique de Marseille a besoin.

Il est vrai que le portier olympien a parfois montré des signes de fébrilité. Du coup, Pascal Olmeta estime que le club phocéen doit recruter à ce poste. « Tu ne peux pas repartir avec Pelé, ce n’est pas possible, a lâché l’ancien Marseillais dans un entretien accordé à Football Club de Marseille. Mais il te faut même trois très bons gardiens. Un grand club c’est ça, tu ne dois pas te poser la question de savoir comment tu vas faire quand un joueur se blesse ou est suspendu. »

Pourtant, Olmeta ne veut pas entendre parler de la rumeur Iker Casillas (35 ans). « Non, il faut arrêter avec ça, c’est pas parce que Zubizaretta est arrivé qu’il faut prendre Casillas…Ou alors, moi je rejoue, je reviens dans les buts, a lâché le Corse. On n’est pas à l’hospice des Baumettes (sic). Si tu veux construire, on a la meilleure école de gardien en France, on me dit que le jeune qui est sur le banc (ndlr, Florian Escales) est peut-être meilleur que n’importe qui, j’en n'entends que du bien… » Quant à Steve Mandanda (32 ans), remplaçant à Crystal Palace, c’est encore non !

Mandanda, une mauvaise idée ?

« Déjà, il ne fallait pas le faire partir… Mais s’il revient avec un esprit totalement différent, il aura quand même perdu un an, et si ça ne va pas, on va commencer à le prendre en grippe, a imaginé Olmeta. Non, aujourd’hui tu dois refaire une équipe avec du neuf, mais il ne faut pas non plus rêver, sans argent tu n’auras rien du tout… Avec 200 millions on est loin du PSG, mais ça peut suffire si c’est bien gérer. » Pour cela, il ne faudra pas se tromper au mercato, surtout sur le choix du gardien numéro 1.