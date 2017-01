OM : Les choses sérieuses débutent, une offre pour Sanson

Dans : OM, Mercato, MHSC.

La partie est loin d’être gagnée, mais l’OM a visiblement l’intention de tout faire pour recruter Morgan Sanson cet hiver.

La preuve avec cette information venue de RMC et qui fait état d’une première offre ferme de la part des dirigeants marseillais pour recruter Morgan Sanson. Le MHSC s’est vu proposer 8 ME pour céder son milieu de terrain, soit bien en-dessous des montants demandés. A la base, Louis Nicollin avait fait savoir qu’il fallait une proposition à hauteur de 10 à 15 ME pour vendre l’international espoirs.

Mais dernièrement, le patron du MHSC a rectifié le tir, à la hausse, en expliquant qu’il étudierait les propositions à partir de 20 ME. Néanmoins, cette démarche des dirigeants marseillais prouve leur intérêt réel pour l’élégant milieu de terrain, qui possède encore une belle marge de progression, freinée par une grave blessure il y a 18 mois de cela. Et cela pourrait semer le doute dans l’esprit de Sanson, qui serait sensible à l’intérêt marseillais et pourrait voir que l’OM est prêt à faire des efforts financiers pour obtenir gain de cause.