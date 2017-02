OM : Lemina dans le viseur, c'est Retour vers le Futur III

Dans : OM, Mercato.

L’Olympique de Marseille version Frank McCourt en mode Retour vers le Futur ? Après avoir ramené Rod Fanni et Dimitri Payet au club ces derniers mois, l’OM chercherait à récupérer Mario Lemina, en difficulté à la Juventus. Le milieu de terrain ne parvient pas à s’imposer au sein de la Vieille Dame, où il joue surtout le rôle de joker de luxe. Acheté 9,5 ME, avec 1 ME de bonus potentiel, le Gabonais est estimé à 20 ME désormais. A 23 ans, il a encore l’avenir devant lui et cherche désormais à rebondir, avec plusieurs clubs anglais qui lui font les yeux doux, mais aussi Monaco qui a été un temps annoncé parmi les clubs intéressés.

Mais selon Tuttosport, qui suit toujours de près l’actualité de la Juventus, l’OM s’est aussi renseigné au sujet de son ancien joueur. Un pari qui serait tout de même surprenant, la nouvelle direction n’ayant peut-être pas pour vocation, comme avec Payet, de récupérer les anciens joueurs pour un montant bien supérieur à celui de leur vente. A moins que Mario Lemina ne montre expressément son désir de rejouer pour l’OM, cette opération risque de ne pas apparaître comme prioritaire en vue de l’été prochain, surtout si Marseille, qui a déjà recruté Sertic et Sanson, parvient à conserver Vainqueur.