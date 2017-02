ASM : Un ancien marseillais à 25 ME, l'étonnant pari du mercato ?

Dans : Monaco, Mercato, OM, Serie A.

Il devrait y avoir du changement l’été prochain en ce qui concerne l’entrejeu monégasque, avec notamment dans l’axe les départs de Tiémoué Bakayoko et de Joao Moutinho qui sont évoqués avec un côté inéluctables.

Pour compenser cela, Monaco pourrait faire revenir un ancien joueur de Ligue 1 qui peine à s’imposer en Italie. Il s’agit de Mario Lemina, que la Juventus a récupéré en provenance de l’Olympique de Marseille, et qui malgré un énorme potentiel, ne parvient pas à se faire sa place dans l’effectif turinois. Résultat, l’ancien lorientais ne sera pas retenu en cas de belle offre et Calcio Mercato affirme que cela pourrait monter jusqu’à 25 ME.

De quoi faire une belle culbute pour le club italien, qui l’avait acheté pour un peu plus de 10 ME à l’OM, alors que le club phocéen l’avait lui-même fait venir pour 4 ME de Lorient. Le relayeur gabonais pourrait donc retrouver le championnat de France, au sein d’une équipe quasiment assurée de disputer la Ligue des Champions, et qui a surtout le don pour mettre les éléments encore jeunes - Mario Lemina n’a que 23 ans – en pleine confiance.