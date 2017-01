OM : Le Milan AC dégoûté par l’attitude des dirigeants marseillais

Dans : OM, Mercato, Serie A.

Prêté l’été dernier au Genoa, Lucas Ocampos est bien involontairement au cœur d’une situation complexe qui met pas mal de monde sur les nerfs.

En effet, le Milan AC s’est mis d’accord avec le club de Gênes pour récupérer l’ailier argentin, jugé trop irrégulier, mais en qui le club lombard croit visiblement pour relancer son attaque. Bien évidemment, pour valider ce changement de club alors que le prêt initial durait sur toute la saison, l’accord de l’OM est à obtenir.

C’est ce que s’efforce de faire le Milan AC, sans succès depuis trois jours désormais. De quoi agacer au plus haut point la formation italienne, qui, selon le site de transferts Gianluca Di Marzio, a tout simplement fait savoir qu’il en avait marre d’attendre, et qu’il renonçait à faire venir Lucas Ocampos. Il faut dire que les dirigeants milanais sont déjà assez remontés contre l’OM en raison de discussions tenues avec Gianluca Lapadula ces derniers jours. Ce coup de bluff destiné à faire réagir les dirigeants provençaux aura-t-il son effet ? Si ce n’était pas le cas, alors ce serait un coup dur pour Ocampos, qui pensait se relancer à Milan alors que la Genoa ne mise plus trop sur lui.