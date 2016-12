OM : Lassana Diarra prie pour un accord Marseille-Inter

Dans : OM, Serie A, Mercato.

Si l’Olympique de Marseille est à la recherche d’un milieu de terrain, c’est pour compenser le probable départ de Lassana Diarra cet hiver.

Dès son arrivée, l’entraîneur Rudi Garcia a vite compris que la situation de l’international tricolore le mènerait sûrement vers la sortie. Rappelons que le milieu de 31 ans doit payer une amende de 10 millions d’euros pour rupture de contrat abusive avec le Lokomotiv Moscou. Autant dire que Diarra ne fera pas le difficile si un club accepte de régler la note, surtout si la formation est aussi ambitieuse que l’Inter Milan.

Intéressés par l’ancien joueur d’Arsenal depuis plusieurs mois, les Nerazzurri sont toujours sur le coup et auraient même obtenu l’accord du Français selon Gianluca Di Marzio. Il ne reste plus qu’à s’entendre avec l’OM qui pourrait laisser Diarra filer pour un prix réduit. C’était en tout cas le deal du natif de Paris avec l’ancien président Vincent Labrune. Quoi qu’il en soit, l’Inter a d’autres pistes, comme John Obi Mikel ou Luis Gustavo, et sautera sur la négociation la plus rapide. Diarra n’a plus qu’à espérer un accord dans les meilleurs délais.