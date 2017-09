OM : La direction de l'OM a rencontré les supporters

Dans : OM, Ligue 1, Mercato.

La direction de l'Olympique de Marseille a profité de la trêve internationale de septembre et de la fin du mercato estival pour s'expliquer avec ses supporters. Et le débat a été vif... et constructif.

À Marseille, la colère gronde. Après un début de saison convaincant, avec une qualification pour la phase de groupes de l'Europa League et deux victoires en Ligue 1, tout s'est effondré à la fin du mois d'août. Outre le mercato compliqué, et l'arrivée du fameux grand attaquant au cours du dernier jour, l'OM a lourdement chuté face à Monaco le 27 août dernier (6-1). Cette déroute a eu beaucoup de mal à passer chez les supporters, qui ont pu faire entendre leur voix depuis. Selon La Provence, une réunion entre les dirigeants de l'OM et les associations s'est effectivement déroulée sur les hauteurs de la Commanderie vendredi.

Le mercato, la déroute contre Monaco, la billetterie, l'Europa League, la sécurité... Tous les sujets ont été abordés pendant plus de deux heures, malgré l'absence remarquée de Rudi Garcia. « On aurait aimé lui demander des explications, notamment sur ses compositions d'équipe. Mais on s'est expliqué, on a tout mis sur la table. Il faut attendre et voir ce qu'il va se passer », a précisé un acteur de cette réunion, qui attend désormais des actes sur le terrain, et ce dès dimanche prochain au Vélodrome face à Rennes.