Dans : OM, Mercato, LOSC, Monaco.

Suivi par de nombreux clubs durant ce mercato estival, Christopher Rocchia pourrait finalement rester à l'Olympique de Marseille.

Depuis l'arrivée de Frank McCourt, le club phocéen essaye de valoriser au maximum les pépites de son centre de formation, ce qui n'était plus trop le cas sous l'ère Margarita Louis-Dreyfus. Dès l'arrivée de Rudi Garcia, l'OM a installé Maxime Lopez dans son équipe type. Une très belle réussite pour le milieu de terrain de 19 ans qui en appelle forcément d'autres... Si le jeune Boubacar Kamara prend le même chemin, sachant qu'il a signé son premier contrat pro à Marseille avant de réaliser une belle préparation estivale, Christopher Rocchia pourrait emboîter le pas. S'il est courtisé par le LOSC, mais aussi par Monaco, Crystal Palace, Watford et le Bayer Leverkusen, le joueur de 19 ans pourrait rester dans son club formateur, comme le confie l'un de ses proches.

« Rocchia est un crack. Rarement le staff n’avait été aussi emballé par les prestations d’un jeune comme lui. À l’image de Maxime Lopez, Garcia compte intégrer Rocchia à l’équipe première. Avec les Coupes d’Europe et Nationales, il aura du temps de jeu », a expliqué, sur Foot Mercato, l’entourage de Rocchia, qui espère donc que l'OM respectera ses engagements alors que le latéral gauche sort d'une belle pré-saison. Et sachant que Rudi Garcia compte sur lui, Jacques-Henri Eyraud fera tout son possible avec Andoni Zubizarreta pour que Rocchia signe chez les professionnels à l'OM et pas ailleurs.