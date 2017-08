OM : L'OM prêt à tout miser sur un attaquant argentin ?

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Serie A.

En quête d'un renfort offensif pour venir aider Valère Germain, l'Olympique de Marseille multiplie les pistes et cette fois c'est de nouveau du côté de la Serie A que les regards se tournent. Exit Carlos Bacca, c'est désormais le nom de Giovanni Simeone qui est évoquée sur Sky Sports Italia. Déjà ciblé par la Fiorentina, le jeune attaquant argentin de 22 ans qui s'est fait connaître sous le maillot de River Plate, avec qui il a été champion en 2014, et a rejoint le Genoa l'an dernier.

Selon Philippe Génin, spécialiste du football italien pour BeInSports, si Giovanni Simeone est un bon attaquant, la concurrence avec la Fiorentina et le Torino risque d'être rude pour l'Olympique de Marseille. Une info que confirme ce samedi la presse italienne, car l'Argentin ne serait pas insensible du tout à l'offre transmise par le club de Florence, semblant vouloir continuer sa carrière en Italie plutôt qu'en Ligue 1.