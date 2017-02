OM : L'étonnante histoire de Zubizarreta sur le dossier Payet

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

En recrutant Dimitri Payet lors du mercato d'hiver, l'Olympique de Marseille version Frank McCourt a frappé un grand coup. Car ils étaient peu nombreux à croire que le club phocéen allait réussir à boucler ce dossier compliqué et très coûteux. Et Andoni Zubizarreta le reconnaît lui même, il a été surpris du timing décrété par Jacques-Henri Eyraud dans ce dossier. Car le directeur sportif de l'OM pensait que cette signature était prévue...pour le mercato d'été.

« Je peux vous raconter la première fois que Jacques-Henri m’a appelé pour me dire de parler avec l’agent de Dimitri parce qu’il y avait une possibilité de le faire venir. J’ai dit OK, on commence à travailler pour cet été. Et il m’a répondu: "Non, non Andoni, c’est pour cet hiver !". J’ai été surpris, je me disais que cet hiver, c’était déjà demain... Mais je n’ai pas douté. Mon expérience m’a appris que les transferts des grands joueurs sont toujours des négociations lourdes, difficiles. Et puis, le problème pendant le mercato d’hiver, c’est que l’équipe continue de jouer, surtout en Angleterre. Ce n’est pas comme en été, où tu as les vacances et la pré-saison pour te préparer », explique, dans La Provence, Andoni Zubizarreta, qui a donc suivi les ordres de son président et a réussi à boucler le dossier Dimitri Payet avant la fin du mercato d’hiver. Un joli coup.