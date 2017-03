OM : Grâce au Champions Project, Doria veut devenir une pointure

Dans : OM, Ligue 1.

Arrivé à l’Olympique de Marseille en 2014, Matheus Doria (22 ans) peut enfin s’exprimer sous les couleurs olympiennes.

Par chance, sa première vraie saison dans l’équipe première tombe au moment où l’Américain Frank McCourt met son « OM Champions Porject » en place. « Je suis heureux avec ce nouveau projet, a commenté le Brésilien interrogé par Goal. Il y a des personnes avec de l’ambition, ils ont du caractère, sont toujours proches des joueurs. » Séduit par ses nouveaux dirigeants, Doria voit l’OM retrouver les sommets et remplir son palmarès dans les années à venir.

« Dans cinq ans ? J’espère que nous jouerons la Ligue des Champions et que nous nous battrons pour remporter des titres. Ce sont nos intentions et nous voulons aller chercher cela, a confié le défenseur central. Des titres en L1 ? Oui, principalement, être champion de France et être de retour sur la scène européenne. C’est le plus important sur les cinq prochaines années. »

Doria et la sélection brésilienne

Quant à ses objectifs personnels, l’ancien joueur de Botafogo pense à s’imposer à l’OM et en Seleção. « Faire partie de ce projet. Être titulaire. Être en sélection nationale qui est l’un de mes rêves, a-t-il avoué. Être en équipe première en sélection. C’est ce que je recherche. Se battre pour remporter des titres avec ma sélection. Je vais travailler pour y arriver. » Rappelons que Doria ne compte qu’une seule sélection avec le Brésil, c’était en avril 2013.