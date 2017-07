OM : Giroud, Dembélé... Wenger défie l'OM au mercato

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Premier League.

A la recherche d’un attaquant supplémentaire pour épauler Valère Germain sur le front de son attaque, l’Olympique de Marseille multiplie les pistes. Mais comme indiqué par nos confrères de La Provence ce lundi, le club olympien ne se précipitera pas. Conscient de pouvoir compter sur Germain et si besoin sur Clinton Njie, l’état-major olympien a décidé de prendre son temps dans ce dossier afin de ne pas se tromper. Cela n’empêche pas Andoni Zubizarreta de multiplier les pistes et les prises de renseignements. Récemment, Olivier Giroud et Moussa Dembélé ont été évoqués.

Ce lundi, la presse anglaise associe ces deux noms à Arsenal. Logique pour le premier, qui appartient aux Gunners et qui pourrait rester selon les dernières déclarations d’Arsène Wenger. Concernant le second, il pourrait être visé par l’entraîneur du club londonien en cas de départ d’Alexis Sanchez, considéré comme un attaquant axial depuis la saison dernière. Effectivement, le Daily Star indique que l’attaquant du Celtic Glasgow figure sur la short-list d’Arsenal si l’international chilien venait à rejoindre Manchester City ou le PSG, qui sont toujours chauds pour l’accueillir. Pour rappel, Moussa Dembélé est évalué à près de 40 millions d’euros…