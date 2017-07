OM : Germain est le grand buteur que Marseille attend

Dans : OM, Europa League, Coupe d'Europe.

Steve Mandanda, gardien de l'OM, après la victoire contre Ostende au 3e tour préliminaire de l'Europa League (4-2) : « Oui, c'est une belle victoire pour mon retour à l'OM. Mais c'est rageant d'avoir pris deux buts... On a l'avantage avant le match retour, mais cela aurait été mieux de ne pas concéder de but à domicile, mais c'est comme ça. On a une force de frappe devant, donc on est capable de marquer un but à Ostende. Il faudra corriger les petits détails qui coûtent des buts. Germain ? Il s'est intégré facilement. Tant mieux pour l'équipe, qui peut compter sur un grand buteur. J'espère qu'il va continuer comme ça toute la saison en marquant beaucoup de buts pour nous amener le plus haut possible dans les toutes les compétitions », a-t-il déclaré sur Canal+ Sport.