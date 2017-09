OM : Garcia tenté par un changement radical !

Dans : OM, Europa League.

Après deux défaites de rang en championnat, qui ont toutes les deux fait très mal dans leur style, l’OM va tenter de relever la tête ce jeudi soir face à Konyaspor.

C’est loin d’être une affiche, et le Vélodrome ne sera clairement pas garni pour ce retour européen. Mais Marseille n’a pas le choix, avant le déplacement à Amiens, il faudra gagner pour reprendre confiance et montrer que le Champions Project n’est pas déjà en grand danger. D’ailleurs, en parlant de danger, une contre-performance à domicile face à la formation turque pourrait tout de même fragiliser le poste de Rudi Garcia. Ce dernier serait dès lors prêt à tenter un gros pari. Selon La Provence, le coach olympien envisage un gros remue-ménage, pas seulement en guise de turn-over.

« Les protégés de Rudi Garcia n’ont pas le choix : seule une victoire, et qu’importe la manière, permettra d’adoucir légèrement cette atmosphère, de ramener un semblant de sérénité avant le déplacement à Amiens, dimanche, tout aussi précieux. À l’image de sa direction, le technicien est agacé par l’absence d’engagement et de caractère affiché par ses hommes. Il pourrait bien en changer, ce soir, tout comme de schéma », écrit ainsi le quotidien régional. Ocampos, souvent loué pour son énergie, pourrait en profiter, tandis qu’Evra prendra quasiment inévitablement la direction du banc de touche. Enfin, les supporters espèrent voir Kamara, toujours couvé par Garcia, et qui doit trouver le temps long.