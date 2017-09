OM : Garcia pourrait arrêter les frais avec Evra et Lopez

Dans : OM, Europa League.

Face à Rennes dimanche soir au Stade Vélodrome (3-1), l’OM a sombré. Conscient d’être chahuté par la majorité des supporters phocéens après deux défaites consécutives en Ligue 1, Rudi Garcia devrait procéder à quelques changements face à Konyaspor en Europa League (jeudi à 21h05). Selon les informations du journal L’Equipe, l’ancien technicien de l’AS Roma devrait notamment se passer de Patrice Evra, dont le début de saison est très critiqué par l’ensemble des observateurs.

Le quotidien indique que Jordan Amavi devrait enfin avoir sa chance dans le couloir gauche de la défense olympienne. Une défense sans Aymen Abdennour, blessé à la cuisse face à Rennes et qui sera absent deux à trois semaines. Du coup, Rolando va réintégrer l’arrière-garde olympienne et devrait être associé à Adil Rami. Au milieu, Maxime Lopez pourrait retrouver le banc. Lui aussi décevant depuis le début de la saison, le jeune olympien de 19 ans pourrait être remplacé par André-Franck Zambo-Anguissa. Avec le retour de Luiz Gustavo, suspendu en Ligue 1 le week-end dernier, Rudi Garcia pourrait opter pour un 4-2-3-1 plus équilibré et plus solide au milieu.

La compo probable de l’OM selon L’Equipe

Mandanda – Sakaï, Rami, Rolando, Amavi – Luiz Gustavo, Zambo Anguissa – Thauvin, Sanson, Payet – Germain