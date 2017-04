OM : Garcia persiste, l’arbitrage a pourri la saison de Marseille

Dans : OM, Ligue 1.

Une semaine plus tard, l’Olympique de Marseille n’a toujours pas digéré le match nul concédé à Nancy (0-0) lors de la 34e journée de championnat.

En cause, deux penalties non sifflés qui avaient provoqué la colère des Olympiens. Interrogé ce vendredi en conférence de presse, l’entraîneur Rudi Garcia ne s’est pas calmé, lui qui s’était prononcé en faveur de l’arbitrage vidéo, adopté pour les barrages entre le 18e de Ligue 1 et le 3e de Ligue 2. Pas de quoi rassurer le technicien, persuadé que cet outil aurait changé la saison de son équipe.

« C'est super d'y avoir pensé pour les barrages mais ce serait bien que ce soit mis en place dès l'an prochain, a réclamé l’ancien coach de la Roma. Ça éviterait certaines réactions, des joueurs, des entraîneurs, du public. Les décisions ne s'équilibrent jamais. Car ces décisions changent le match. Ça s'équilibre sur une saison ? Ça s'équilibre rien du tout oui ! On a le droit d'aider l'arbitre, on le peut. » Espérons que Marseille ne subira aucune erreur d’arbitrage dimanche (15h) à Caen...