OM : Garcia le dit haut et fort, son staff en a marre de Sakai

Dans : OM, Ligue 1.

Seul véritable latéral droit à l’Olympique de Marseille, Hiroki Sakai est presque certain de ne pas perdre sa place de titulaire.

Et ce même si le Japonais énerve parfois Rudi Garcia, qui l’avait critiqué après la défaite à Lyon (3-1, 21e journée) en janvier dernier. D’ailleurs, il n’y a pas que sur le terrain que l’ancien joueur d’Hanovre agace son entraîneur. Interrogé sur l’évolution de Sakai en conférence de presse, Garcia s’est lâché sur son apprentissage du français.

« Ses progrès ? En français, nuls. Nul, c'est méchant mais je le dis : Hiroki, tu ne parles pas bien français ! Et il faut que tu te bouges parce que c'est important pour la communication, a osé le coach de l’OM. On est obligé de lui faire des vidéos individuelles. De tout lui réexpliquer en anglais. Mon staff, il n'est pas fait que pour ça, Hiroki. Il n'est pas fait que pour te faire des vidéos en anglais et des choses individuelles ! Faut qu'il apprenne le français. Peut-être que quand j'irai au Japon, je penserai différemment... »

Sakai ne parle pas français mais...

Heureusement, Sakai a quand même reçu un compliment. « Sinon, sportivement, il est passé en Europe avant de venir en France donc il n'est pas arrivé directement du Japon. C'est un joueur discipliné, agréable à entraîner. Il est à l'écoute », a confié Garcia, qui risque de surveiller les progrès de son joueur dans la langue de Molière.