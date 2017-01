OM : Garcia a surtout aimé le Vélodrome en fusion

Dans : OM, Coupe de France, Coupe, OL.

Rudi Garcia, entraineur de l’OM, après la victoire face à Lyon 2-1 en Coupe de France : « C’est beau de voir le Vélodrome en folie, cela donne de la force aux joueurs et nous a poussés à la victoire. Mais on n’a rien gagné, ce n’est qu’une qualification. Il était capital de se qualifier en huitièmes car on avait perdu à Lyon en championnat il y a quelques jours. C’est bon pour la confiance mais on a un match contre Metz vendredi. La victoire aide la récupération ».