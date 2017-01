OM : Evra, Payet, Sanson, Dugarry dégomme le mercato sauce Zubizarreta

Dans : OM, Mercato.

Alors que l'Olympique de Marseille vient de recruter Patrice Evra, Christophe Dugarry s'interroge sur l'apport réel qu'a eu Andoni Zubizarreta durant ce mercato hivernal.

Très attendue pour son premier marché des transferts à la tête du club phocéen, la nouvelle direction de l'OM a pour l’instant réalisé deux jolis coups en faisant venir Morgan Sanson et Patrice Evra. En comblant deux manques, la troupe de Frank McCourt a répondu aux principales attentes de Rudi Garcia. Mais durant ce mois de janvier, Marseille a fait du classique en recrutant deux joueurs français, que les anciens dirigeants auraient très bien pu attirer avec des moyens financiers. Et c'est pour cette raison que Christophe Dugarry se demande à quoi sert actuellement Andoni Zubizarreta, le nouveau directeur sportif de l'OM...

« Je me demande à quoi sert le directeur sportif Andoni Zubizarreta. Sanson était une évidence car il jouait en France, l'idée de Payet ce n'est pas lui qui l'a trouvé non plus. Et Patrice Evra tout le monde le connaît aussi. Pour le moment, il n'a pas encore proposé et concocté des choses. Il n'a pas encore trouvé une pépite espagnole avec son réseau et son bras long. C'est à ce niveau-là que je suis dubitatif », a lancé, sur les ondes de RMC, Christophe Dugarry, qui estime donc que le mercato marseillais de Zubizarreta n'est pas à la hauteur du Champions Project.