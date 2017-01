OM : Et maintenant, 10 ME pour boucler Pepe ?

Les dirigeants provençaux sont bouillants en cette fin de marché des transferts, et cela pourrait se confirmer dans les prochains jours.

Alors que Dimitri Payet arrive, un dernier joueur offensif pourrait poser ses valises, puisque l’OM fait le forcing pour recruter Nicolas Pepe. Buteur ce samedi face à Metz, l’attaquant ivoirien ne semble pas avoir été perturbé par l’élimination rapide de la Côte d’Ivoire lors de la Coupe d’Afrique des Nations. Dans le flou en ce qui concerne son avenir, il attend désormais le feu vert de son club pour rejoindre sa future formation.

Car Angers en demande 10 ME, et au rythme où les négociations vont, le SCO va finir par toucher cette somme. Des clubs anglais comme Newcastle sont très pressants, tandis que l’OM aurait déjà proposé 8 ME la semaine dernière. Sans succès. Mais selon TF1, une dernière offre est en préparation et celle-ci pourrait bien faire la différence tant les dirigeants marseillais sont désireux de boucler l’affaire avant le 31 janvier. Un recrutement qui pourrait créer un sacré embouteillage puisqu’au poste d’ailier droit que Pepe privilégie, Florian Thauvin est une pièce maitresse de l’attaque marseillais. Mais ça, c’est ce qu’on appelle un problème de (nouveau) riche.