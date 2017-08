OM : Enrich à l'OM, les nouvelles ne sont pas bonnes

Dans : OM, Mercato, Ligue 1, Liga.

Jeudi soir, France-Football annonçait un contact pris par Andoni Zubizarreta avec Sergi Enrich, l'attaquant espagnol d'Eibar. Pour concrétiser cet intérêt pour l'attaquant de 27 ans, et le recruter au mercato, l'Olympique de Marseille n'avait qu'à payer les 10ME de la supposée clause libératoire d'Enrich. Mais, ce samedi, Marca donne une autre version des faits et cela ne va malheureusement pas dans le sens de l'OM. Et effet, la fameuse clause libératoire de Sergi Enrich ne serait pas de 10ME mais de 20ME, car son club a constaté lors du mercato d'hiver que des formations de Premier League lui tournaient autour et donc que le prix de la clause pouvait grimper et même être doublé.

Dans le quotidien sportif espagnol, des proches d'Enrich rejettent fermement des discussions en cours avec le directeur sportif de l'Olympique de Marseille, tandis que le club d'Eibar n'aurait lui nullement l'intention de marchander avec l'OM sur son attaquant. Autrement dit, cette piste prend déjà du plomb dans l'aile, pour peu qu'elle ait réellement été considérée comme un premier choix par le club phocéen. Et cela reste à démontrer.