OM : Encore un improbable retour envisagé au mercato

Parti de l’OM en 2015 pour rejoindre le FC Porto contre 20 ME, Giannelli Imbula n’a pas du tout répondu aux attentes chez les Dragons, disparaissant de la circulation après des premiers matchs difficiles.

Magie du mercato, cela ne l’a pas empêché d’être vendu à Stoke City pour 25 ME. Après des débuts encourageants, le milieu de terrain de 24 ans a perdu sa place et va être poussé vers la sortie à la fin de la saison. Et la prochaine étape dans sa carrière pourrait être un… retour à l’OM, affirme le média Tribal Football. Selon des sources proches du club olympien, les nouveaux dirigeants seraient désireux de retrouver leur milieu de terrain, qui était notamment l’un des pions essentiels de la formation alors dirigée par Marcelo Bielsa.

Les nouveaux moyens financiers, ainsi que les nombreux retours effectués ces derniers mois (Thauvin, Fanni, Payet…) facilitent certainement l’éclosion de ce type de rumeurs. Surtout qu’en Angleterre, depuis que l’OM a racheté Payet plus cher qu’il n’avait été vendu 18 mois plus tôt, le club phocéen passe plutôt pour un bon payeur. Difficile toutefois d’imaginer une grosse dépense pour un milieu certes talentueux, mais irrégulier et qui s’est perdu ces dernières saisons.