OM : Comment Benzema pourrait aider Marseille au mercato

Dans : OM, Mercato, Serie A, Liga.

L'Olympique de Marseille sera en quête de plusieurs joueurs lors du prochain mercato, et notamment d'un attaquant capable de booster la puissance de feu phocéenne. Et dans ce gigantesque Monopoly qu'est le marché estival des transferts, l'OM pourrait être aidé dans sa quête par Karim Benzema. Non pas que l'attaquant du Real Madrid soit en partance pour Marseille, mais selon la presse italienne il pourrait rejoindre le Milan AC l'été prochain. En effet, doté de moyens financiers supplémentaires grâce à des investisseurs chinois, le club lombard souhaite faire de l'ancien lyonnais sa recrue vedette du mercato. L'acquisition de Karim Benzema serait à la fois un énorme renfort, mais en plus ce serait aussi l'occasion d'envoyer un signal dans toute l'Europe.

Cependant, si Karim Benzema signe au Milan AC, Tuttosport affirme que le club devrait alors libérer Carlos Bacca. Et c'est dans ce cadre que l'Olympique de Marseille entre dans la danse, Bacca ayant souvent été cité du côté de l'OM. Même si des concurrents sont annoncés dans le dossier de l'attaquant colombien, les dirigeants marseillais seraient très attentifs au cas de Carlos Bacca. Reste à savoir si le Real Madrid l'entend de cette oreille, et quelque chose nous dit que ce n'est pas vraiment le cas. Alors Bacca ou pas à l'OM ? Le mercato réserve toujours quelques surprises...