OM : Ces 11 joueurs que Marseille va virer au mercato !

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Après un mercato hivernal prometteur, puisque l'OM a acheté pour 43,5ME de joueurs avec les signatures de Dimitri Payet, Morgan Sanson et Grégory Sertic, les supporters marseillais attendent désormais le prochain marché estival des transferts. Mais, avant de faire signer des renforts, les dirigeants phocéens vont devoir faire de la place dans le vestiaire du centre Robert Louis-Dreyfus. Car l'effectif de Rudi Garcia est déjà énorme et l'ancien technicien de la Roma ne veut pas gérer une armée mexicaine la saison prochaine.

Et ce mardi, selon L'Equipe, c'est une première liste de onze joueurs à qui l'OM va montrer poliment la porte de sortie. En effet, ce grand coup de balais dans le groupe de Rudi Garcia semble devoir concerner Abou Diaby, dont le contrat s'achève, tout comme Brice Samba. L'Olympique de Marseille ne lèvera pas non plus l'option d'achat de Zinédine Machach, tandis que Aaron Leya Iseka sera renvoyé à Anderlecht. Seront également invités à aller voir ailleurs, Doria, Karim Rekik, ainsi que Rod Fanni, Henri Bedimo, Tomas Hubocan. Enfin, sur le plan offensif, Bouna Sarr et Saîf-Eddine Khaoui ne seront pas conservés.