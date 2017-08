OM : Ces 10 attaquants qui feraient l’affaire au mercato

Dans : OM, Mercato.

Certes, Jacques-Henri Eyraud ne cesse de calmer les ardeurs sur le fameux « grand attaquant » qui doit venir renforcer son équipe et aider Marseille à aller chercher une place sur le podium cette saison. Il n’empêche, l’OM a besoin d’un buteur pour épauler Valère Germain, qui ne pourra pas faire toute la saison en solo. De nombreux noms filtrent, et le site référence des fans marseillais Le Phocéen a recensé 10 buteurs qui pourraient convenir à l’attaque olympienne pour cette saison. Entre les rumeurs déjà entendues, et les trouvailles, faites votre choix, monsieur Zubizarreta.

Il y a tout d’abord les attaquants confirmés au haut niveau, mais qui cherchent à se relancer. C’est le cas de Loïc Rémy, qui se morfond à Chelsea, ou de Wilfried Bony, qui n’a jamais répondu aux attentes à Manchester City. Il faut aussi se tourner vers des récents transferts qui ont mal tourné, comme Anthony Martial (Manchester United), Lucas Perez (Arsenal), Divock Origi (Liverpool), Paco Alcacer (Barcelone) ou Vincent Janssen (Tottenham). Des joueurs qui seront difficiles à aller chercher sur le plan financier, mais qui peuvent très bien être des paris payants pour l’OM. Enfin, Le Phocéen suggère trois coups osés. Faire venir Robin Van Persie, qui a une concurrence accrue à Fenerbahçe et pourrait apporter son expérience et son sens du but à 34 ans. Relancer le dossier Wissam Ben Yedder, qui n’a pas réussi à totalement s’imposer au FC Séville. Enfin, le nom de Marko Pjaca est lancé. L’attaquant croate actuellement à la Juventus est actuellement blessé, mais malgré son talent, il pourrait souffrir de la grosse concurrence au sein de la Vieille Dame, et le site phocéen se prend à rêver d’un nouveau Boksic pour guider le Champions Project.