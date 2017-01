OM : Banco ! Marseille lâche une offre à 30 ME pour Payet

Dans : OM, Mercato.

Dans la partie de poker entre Marseille et West Ham, ce n’était visiblement qu’un coup de bluff. Dans l’après-midi, la presse anglaise a annoncé que les dirigeants olympiens avaient renoncé à faire venir le milieu de terrain international, laissant donc le club londonien bien embarrassé. Ce n’était visiblement qu’une posture de façade, car L’Equipe et La Provence annoncent en chœur qu’une offre de 30 ME a été transmise aux Hammers. Une somme copieuse pour s’offrir leur ancien joueur vendu 15 ME un an et demi plus tôt, mais qui a changé de dimension avec le club londonien, et représente désormais la tête d’affiche désirée par le nouvel OM.

Cette proposition se rapprocherait énormément des 34 ME voulus par West Ham pour lâcher Dimitri Payet. Cela pourrait donc suffire dans cette affaire où les choses se sont tendues à tous les niveaux ces dernières heures. West Ham menace en effet de porter plainte devant la FIFA pour le démarchage marseillais envers leur joueur, tandis que Payet a vu sa voiture être vandalisée dans la soirée de jeudi à Londres. En tout cas, l’effort marseillais est copieux, puisque cela fera assez largement de Payet le joueur le plus cher jamais recruté par l’OM dans son histoire.