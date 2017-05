OM : Aux dirigeants de jouer maintenant balance Riolo

Dans : OM, Mercato, Ligue 1.

Si l'Olympique de Marseille est en passe de cueillir la cinquième place de la Ligue 1 sur le terrain, le plus dur reste à venir pour le club phocéen en coulisses, d'après les dires de Daniel Riolo.

À l'arrivée de Frank McCourt et de Jacques-Henri Eyraud en octobre 2016, l'OM n’ambitionnait pas d'atteindre la Coupe d'Europe dès cette saison. Mais au final, et grâce notamment à l'apport de Rudi Garcia, le club marseillais pourrait réussir son pari. Cinquième de Ligue 1, avec un point d'avance sur Bordeaux après leur match nul de dimanche (1-1), Marseille n'aura plus qu'à assurer le coup contre Bastia lors de la dernière journée de championnat. Et ce probable retour en Europa League est amplement mérité selon Daniel Riolo, qui attend désormais de voir la direction marseillaise à l’œuvre durant le prochain mercato estival.

« Pour Marseille, c’est bouclé. Dès le début de la saison, même si le club était à la rue, j’avais dit que l’effectif autorisait à rêver au top 5 ! Entre-temps, on a eu un nouveau boss, de nouveaux joueurs, un stade à nouveau en joie et donc cette fameuse cinquième place en récompense. Vu le contexte global, c’est une belle saison. Et là aussi, la suite du chantier est à observer de près », a lancé, sur RMC, Riolo, qui met donc la pression sur Andoni Zubizarreta, alors que ce dernier doit abattre une sérieuse carte cet été pour refonder un effectif européen à l'OM.