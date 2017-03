OM : Akhenaton défend les footix du Vélodrome

Dans : OM, Ligue 1.

C’est un comportement propre à Marseille qui horripile au plus haut point les leaders des groupes de supporters.

Partout dans la ville et dans le stade, malgré la passion débordante que génère le club phocéen, les fans portent des vêtements… d’autres clubs européens. Dans les travées du Vélodrome, on repère souvent des survêtements ou des vestes de la Juventus, du Bayern Munich, de Manchester United ou du Real Madrid, et les supporters ont même récemment tenté de créer une zone « Fanatics » où les vêtements des autres clubs ne sont pas autorisés. Un combat qui n’a pas lieu d’être selon Akhenaton, le leader du groupe IAM, et qui se rangerait bien dans la catégorie des fadas de l’OM, mais avec un survet’ de la Juventus sur le dos.

« C’est une question d’équipement, des fois je vois des jeunes avec des survêt du PSG, ils me répondent l’équipement est beau, le noir surtout. (…) Tu peux aimer d’autres clubs. Moi je suis fan du Napoli ou la Juve, je ne vois pas pourquoi je n’irai pas voir l’OM avec le survêtement d’un autre club que j’aime bien. Un autre club du championnat français c’est plus compliqué, mais d’un championnat étranger je ne vois pas où est le problème. Le survêt d’entrainement de l’OM la saison dernière, le noir est beau… », a confié à RMC le rappeur marseillais d’origine italienne, qui reste toujours très proche de l’OM. Pour mémoire, il avait même dessiné avec Adidas le troisième maillot du club phocéen, en 2012.