Officiel : Payet transféré à l’OM pour 29,3 ME

West Ham a annoncé ce dimanche qu’un accord avait été trouvé avec Marseille pour la vente de Dimitri Payet contre 25 millions de livres, soit 29,3 ME. Le joueur devrait passer la visite médicale ce dimanche, et être présenté ce lundi, avec toujours une petite chance d’être qualifié pour le match de Coupe de France face à Lyon de mardi. C’est le troisième joueur recruté cet hiver par l’OM, après Morgan Sanson et Patrice Evra.

West Ham United can confirm that a £25m fee has today been agreed for the transfer of Dimitri Payet to Olympique de Marseille#COYI pic.twitter.com/U99Cl6cEdO