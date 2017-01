MHSC : Nicollin essaye de mener l'OM en bateau dans le dossier Sanson

Dans : OM, Mercato, MHSC.

Annoncé tout proche, l’accord pour le transfert de Morgan Sanson n’est pas encore formalisé. Les négociations sont serrées mais on peut compter sur Louis Nicollin pour faire le show en ce qui concerne le montant de la transaction. Celui-ci varie selon ce que l’OM se prépare à mettre sur la table. Alors qu’une ultime offre à 11,7 ME, bonus compris, devrait être formulée, le président de Montpellier a fait savoir que cela ne le satisferait pas.

« Il ne partira pas si on n’a pas quinze briques et ils (les américains) se dépêchent. Sinon, ils font leur vie et ils arrêtent de nous emmerder. On ne va pas le brader », a prévenu « Loulou » dans les colonnes de L’Equipe. Aux Marseillais de ne pas tomber dans la piège des 15 ME, car il se murmure surtout à la Paillade que Nicollin a comme principal ambition de conserver Sanson encore quelques jours supplémentaires pour le faire disputer un match de plus avec son équipe. Et si cela peut embêter les Marseillais qui cherchent tout de même à boucler quelques arrivées dans les prochains jours, alors Louis Nicollin ne s’en privera doublement pas.