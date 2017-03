FCGB : Une prolongation, Gourvennec calme le nouveau boss

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

En l’espace de quelques mois, l’entraîneur Jocelyn Gourvennec a déjà changé pas mal de choses chez les Girondins de Bordeaux.

Pour commencer, le spectacle offert au Matmut Atlantique est de bien meilleure qualité. Et cela se ressent dans les résultats, les Marine et Blanc étant en course pour les places européennes, mais aussi dans l’image du club aquitain désormais encensé par ses anciens détracteurs. Du coup, l’une des premières idées du nouveau président Stéphane Martin est de prolonger le contrat de son coach. Il faut dire que Gourvennec, arrivé l’été dernier, n’avait signé qu’un bail de deux ans.

Mais pour le moment, prolonger n’est pas du tout la priorité du technicien. « Mon avenir ne me préoccupe pas, a réagi l’ancien entraîneur de Guingamp, interrogé par le journaliste de France 3 Aquitaine Nicolas Morin. Ma priorité ce sont les deux derniers mois de compétition restant avant la fin de saison. » La prolongation, ça sera sans doute pour plus tard. D’autant que d’autres dossiers semblent plus urgents, à l’image du gardien Cédric Carrasso (35 ans) dont le contrat expire en juin prochain.