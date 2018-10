FCGB : Bordeaux met le paquet pour que Ricardo soit réellement entraîneur !

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Afin de respecter les textes, et ne pas risquer une amende colossale, Bordeaux a coupé le son à Ricardo, lequel ne s'exprime jamais avant et après les matches des Girondins, restant sagement assis sur le banc de touche en laissant Eric Bedouet officiellement à la manoeuvre. Le Brésilien n'a en effet pas les diplômes indispensables pour être considéré comme un entraîneur en Ligue 1, même s'il a dirigé des clubs français, et ses diplômes brésiliens n'ont pas été validés dans notre pays.

Mais comme le révèle Sud-Ouest, les Girondins de Bordeaux sont passés à la vitesse supérieure afin que Ricardo soit effectivement l'entraîneur du club au scapulaire, et cela malgré des résistances. « Les Girondins, pour améliorer cette situation grotesque que l’UNECATEF (syndicat des entraîneurs) refuse obstinément d’assouplir, ont entrepris une "procédure de validation par les acquis d’expérience", selon les termes de Stéphane Martin, le président du club, que nous avons sollicité à ce sujet. Le problème est que rien ne pourra être validé cette saison. Et donc, si l’UNECATEF ne montre pas un peu de souplesse et d’humanité, le Brésilien devra continuer à rester coi sur son banc et quasi-invisible le reste du temps », explique le quotidien régional. Autrement dit, si le syndicat des entraîneurs ne met pas un peu d'eau dans son vin (de Bordeaux si possible), alors Ricardo devra attendre la saison 2019-2020 pour devenir le coach des Girondins.