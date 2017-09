Bordeaux : Nice se heurte à un remplaçant intransférable

Dans : Bordeaux, OGCN, Mercato.

Malgré la fermeture du marché des transferts, les pensionnaires de Ligue 1 ont encore le droit de recruter un joueur à condition que ce dernier évolue dans l’Hexagone.

Le mercato estival à peine terminé, l’OGC Nice veut déjà utiliser son joker pour renforcer son secteur offensif. En effet, le Gym tente d’attirer le Girondin Gaëtan Laborde (23 ans). Comme nous vous l’indiquions vendredi, le club azuréen a déjà formulé deux offres entre 6 et 8 millions d’euros, refusées par Bordeaux, et envisage de transmettre une troisième proposition.

Un effort qui devrait s’avérer inutile selon Girondinfos, qui affirme que le FCGB n’a aucune intention de libérer son attaquant sous contrat jusqu’en 2020. Et ce même si l’ancien joueur de Clermont, remplaçant lors des quatre premières journées de championnat, supporte difficilement la nouvelle concurrence des recrues Alexandre Mendy et Nicolas De Préville. Sachant que Bordeaux a rejeté des offres beaucoup plus impressionnantes pour Malcom, Nice aura du mal à faire craquer le président Stéphane Martin.