OGCN : Nice a trouvé son joker mercato à Bordeaux

Dans : OGCN, Bordeaux, Mercato.

Pas entièrement satisfait de ses emplettes, l’OGC Nice a tenté un dernier coup avant la fermeture du marché des transferts.

Malgré la présence de Mario Balotelli et d’Alassane Pléa, le Gym s’est activé pour attirer l’attaquant girondin Gaëtan Laborde (23 ans). En effet, le club azuréen a formulé deux offres, entre 6 et 8 M€, précise le journaliste Nicolas Morin. Insuffisant pour convaincre Bordeaux et surtout son entraîneur Jocelyn Gourvennec qui s’est opposé au départ de son avant-centre. Mais ce dossier n’est pas refermé si l’on en croit RMC.

Déterminé, Nice préparerait une troisième proposition. Ainsi, Laborde arriverait en tant que joker. Pas sûr que le FCGB accepte de libérer un attaquant après la fermeture du mercato. Et ce même si Nicolas De Préville vient de renforcer le secteur offensif. De son côté, l’ancien joueur de Clermont, qui apprécie moyennent la nouvelle concurrence à son poste, devrait au moins patienter quelques mois pour savoir s’il peut définitivement s’imposer au sein de son club formateur.