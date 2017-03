Bordeaux : Gourvennec promet du suspense et des enjeux

Dans : Bordeaux, Ligue 1.

Jocelyn Gourvennec (entraîneur de Bordeaux après la victoire 5-1 contre Montpellier): « C'est une belle victoire avec des buts. C'est un match durant lequel on n'a pas bien négocié les entames des deux périodes, mais on a été efficace pour le reste. On a trouvé la même cohérence que l'on avait eu sur nos derniers matches contre Lyon et Monaco pour bien défendre ensemble et ne pas se désunir quand c'était un petit peu plus dur. On a été très efficace en faisant mal sur nos points forts actuels. Le score peut paraître sévère car Montpellier nous a aussi posé des problèmes. On a eu le mérite d'exploiter les petits oublis de l'adversaire. On avait 25 points à la trêve, ce n'était pas suffisant, j'avais tablé sur 30. Aujourd'hui, on a refait du retard que l'on s'était donné sur la première partie de saison. Cela correspond aux progrès de l'équipe, à une meilleure maîtrise du collectif. On est repositionné pour aborder le dernier mois et demi qui sera palpitant avec plein d'enjeux partout. C'est bien de pouvoir s'offrir ça car à Noël, on était en-deçà de ce que l'on était capable de faire. »