Bordeaux : Coup de théâtre dans le dossier Rolan ?

Dans : Bordeaux, Mercato, Ligue 1.

Courtisé par Fulham depuis de nombreuses semaines maintenant, Diego Rolan est toujours un joueur des Girondins de Bordeaux. L’attaquant du club au scapulaire ne souhaite pas s’engager avec un club de deuxième division et semblait toujours attendre une offre concrète de Newcastle, qui avait manifesté un certain intérêt au cours des derniers jours. Mais visiblement, les Magpies ne sont pas (encore) passés à l’action et le joueur est donc toujours à la disposition de Jocelyn Gourvennec.

Remplaçant en fin de saison dernière au profit de Gaëtan Laborde puis écarté depuis le début de la préparation car en instance de départ, l’international uruguayen devrait, à la surprise générale, être réintégré dans le groupe des Girondins de Bordeaux pour le match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue Europa face à Videoton, selon les informations de Sud-Ouest. Pour rappel, les partenaires de Younousse Sankharé se sont imposés au match aller au Matmut Atlantique (2-1). La présence du numéro 9 des Girondins ne sera peut-être pas de trop pour décrocher la qualification en Hongrie jeudi prochain…