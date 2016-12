France : Deschamps veut essayer un nouvel attaquant en Bleu !

Dans : Equipe de France, Foot Europeen.

Impressionnant avec le Celtic Glasgow où il fait figure de véritable machine à buts, Moussa Dembélé pourrait profiter de sa réussite actuelle pour faire le grand saut.

Tout aussi inspiré avec les Espoirs français quand il a été appelé, l’ancien buteur de Fulham a marqué des points lors du dernier match avant Noël contre Hamilton, où il a marqué alors qu’il était suivi par le staff tricolore. Selon la presse écossaise, Didier Deschamps a envie de l’appeler lors du prochain rassemblement, au mois de mars, pour le tester avec les A.

Avec déjà plus de 20 buts inscrits cette saison toutes compétitions confondues, Dembélé a emmagasiné une confiance énorme, alors que Gignac, Giroud et Gameiro n’ont pas toujours su saisir leur chance lorsque le sélectionneur national a fait appel à eux depuis l'Euro. Et comme un retour de Karim Benzema n’est pas une chose envisagée par Didier Deschamps, Moussa Dembélé pourrait bien être le prochain coup tenté par « DD » pour booster l’attaque des Bleus. Pourquoi pas ?