EdF : Rappeler Benzema le maudit ? Deschamps n’a pas peur

Leader du classement des personnes qui font le foot français selon L’Equipe, Didier Deschamps a accordé un entretien au quotidien sportif dans lequel il a notamment abordé le cas de Karim Benzema.

Toujours absent des plans du sélectionneur, notamment en raison de sa mise en examen dans l’affaire Mathieu Valbuena, l’attaquant du Real Madrid n’a clairement pas les faveurs de l’opinion publique. Mais de son côté, Deschamps, affecté par le tag « raciste » sur sa maison avant l’Euro 2016, estime que les propos de Benzema ne sont pas comparables.

« Karim, ce n’est pas la même chose, a confié le sélectionneur tricolore. D’autres joueurs ont pu tenir des propos désagréables à mon endroit et ça ne m’a pas empêché de les reprendre en équipe de France. (...) Je ne vais discuter sa qualité footballistique. L'Euro donne raison aux 23 convoqués. Après, à la Coupe du monde 2014, les 23, avec Mathieu et Karim, avaient répondu présent, eux aussi. Et dans deux ans, ce ne sera pas forcément les mêmes. » Autrement dit, DD est prêt à rappeler le buteur merengue.

Deschamps assumera ses décisions

« Je prends des décisions après avoir pesé le pour et le contre, et en me demandant uniquement si elles vont dans l’intérêt de l’équipe de France, a-t-il ajouté. Personne n’est au-dessus de l’équipe de France. Je ne parle pas seulement de Karim. L’équipe de France sera toujours au-dessus de tout. Je n’ai pas à avoir de position catégorique ou définitive. À chaque fois, je fais des choix par rapport à la situation, au contexte. Après, qu’ils soient populaires ou pas, je les assume. » La porte n’est donc pas fermée pour Benzema.