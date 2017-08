EdF : Pour Benzema, Zidane détruit l’argument de Deschamps

Dans : Equipe de France, Liga, Foot Europeen.

Pour affronter les Pays-Bas (31 août) et le Luxembourg (3 septembre) en éliminatoires du Mondial 2018, le sélectionneur français Didier Deschamps continue de se passer de Karim Benzema. Bien sûr, ce n’est pas une surprise même si les circonstances auraient pu changer l’opinion du technicien.

En effet, plusieurs cadres offensifs ne sont pas au meilleur de leur forme. Expulsé dès son premier match de Liga avec l’Atlético Madrid, Antoine Griezmann sera forcément à court de rythme. De son côté, Dimitri Payet a dû déclarer forfait. Pendant ce temps-là, Benzema cartonne au sein d’une équipe du Real Madrid inarrêtable. Alors étant donné que « DD » écarte le Merengue pour des raisons sportives, en tout cas officiellement, l’entraîneur madrilène Zinédine Zidane a répondu en se basant sur le même critère.

« Je ne suis pas la personne idéale pour répondre à ça, il y a un sélectionneur qui met sa liste en place, qui décide de sélectionner des joueurs et d'autres pas. On connaît ma position sur le cas de Karim. Sportivement, pour moi, c'est l'un des meilleurs attaquants au monde, a souligné l’ancien meneur de jeu. Une fois que j'ai dit ça, j'ai tout dit. Par rapport à sa sanction, tout ça, c'est du passé, je ne peux pas commenter plus. Sportivement, je sais que Karim est un joueur exceptionnel, il le démontre à chaque match, chaque week-end, que sportivement on peut compter sur lui. » Comme tout le monde, Zidane se doute que le problème est ailleurs....