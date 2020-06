EdF : La FFF a bizarrement perdu le rapport d'enquête sur Knysna

Dans : Equipe de France.

Dix ans après la pathétique grève de l'équipe de France à Knysna, la FFF a avoué que le rapport d'enquête réalisé a tout simplement été perdu.

Il y a presque dix ans jour pour jour, la France du football vivait ce qui restera probablement comme l’un des plus grands scandales de son histoire. Le 20 juin 2010, en pleine Coupe du Monde, Patrice Evra et ses coéquipiers refusaient de s’entraîner et restaient dans le fameux bus garé près du terrain de Knysna où Raymond Domenech attendait ses joueurs. Tout cela faisait évidemment suite à l’affaire Nicolas Anelka, viré de le l’équipe de France pour avoir, selon L’Equipe, insulté le sélectionneur national. L’affaire avait fait scandale, et Nicolas Sarkozy, alors président de la République, avait convoqué tout le monde au retour des Bleus en France après un Mondial désastreux. Et face à cette polémique énorme, la Fédération Français de Football avait demandé une enquête sur la grève de Knysna.

Oui mais voilà, il s’avère que le rapport réalisé par cette commission a été perdu par la FFF. Le Monde révèle ce lundi soir qu’en mars 2019, lorsque ce document a été demandé par une personne à la Commission d’accès aux documents administratifs, la réponse a été rapide…et brutale. « Le président de la Fédération française de football a informé la commission de ce qu’en dépit des recherches effectuées, le document sollicité n’a pu être retrouvé », a reconnu la CADA. Interrogé par le quotidien du soir, la FFF avoue que ce rapport d’enquête « n’a pas été archivé à l’époque ». Une version des faits qui étonne énormément des spécialistes, lesquels ne croient pas réellement que ce rapport a été égaré, mais qu'il s'agit d'une volonté de l'instance fédérale de ne pas trop ébruiter le contenu de cette enquête et de ne pas dévoiler quelques infos trop précises sur les fautifs.