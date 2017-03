EdF : Les Français ne veulent plus de Karim Benzema !

Dans : Equipe de France, Liga.

Alors que Didier Deschamps dévoilera sa première liste de l'année 2017 le 16 mars, les Français ne souhaitent pas le retour de Karim Benzema en équipe de France.

Jeudi prochain, une grosse semaine avant la reprise internationale et les matchs contre le Luxembourg, le 25 mars, et l'Espagne, le 28 mars, le sélectionneur des Bleus va convoquer une vingtaine de joueurs pour ce premier rassemblement de l'année. Lors de celui-ci, le retour de Karim Benzema en équipe de France est possible sachant qu'il est de nouveau sélectionnable après avoir été écarté du groupe pour son implication dans l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena.

Mais ce come-back n'est pas espéré par la population tricolore. En effet, selon un sondage Odoxa publié ce dimanche sur RTL, 78 % des Français « affirment ne plus vouloir de l'attaquant du Real Madrid chez les Bleus ». Un score sans appel malgré les récentes déclarations de Deschamps, qui a ouvert la porte au buteur madrilène et qui confirme que l'ancien joueur de l'OL a une très mauvaise image en France, quelles que soient ses performances avec le Real Madrid.