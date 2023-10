Mondial 2022 ‍: La France a perdu, l'Argentine a triché légalement

Ce vendredi, il a été annoncé que Papu Gomez allait être suspendu pour deux ans après un contrôle positif réalisé juste avant le Mondial 2022. Cette erreur du joueur argentin va t-elle pénaliser l'Albiceleste et sacrer l'Equipe de France ?

Kylian Mbappé va t-il prendre sa revanche sur Emiliano Martinez plus vite que prévu ? Ce vendredi, les supporters français en ont rêvé en tout cas. Ils ont appris que Papu Gomez avait été suspendu deux ans pour un contrôle anti-dopage positif réalisé juste avant la coupe du monde 2022 au Qatar. Le milieu de Monza faisait partie de l'équipe argentine championne du monde sur la France à Losail. Toutefois, aucune sanction n'avait été prise à cette époque, laissant le joueur disputer le Mondial et faire son métier pendant près d'un an. A l'image des sanctions collectives prises envers les relais en Athlétisme pour un cas de figure équivalent, l'Albiceleste peut-elle perdre sa couronne sur tapis vert ?

Les fantasmes français sont malheureusement mis à mal par le Code mondial antidopage. Ce dernier exclut la possibilité de voir l'Equipe de France récupérer le Mondial 2022 à cause de Papu Gomez. La sanction du milieu n'est pas rétroactive et elle n'est surtout pas suffisante seule. Il faudrait qu'au moins deux autres joueurs argentins soient en faute pour causer la perte des partenaires de Lionel Messi.

🚨 OFFICIAL: Papu Gómez has been banned from professional football for the next two years.



Gómez failed an anti-doping test as he tested positive in October 2022 at Sevilla — before the World Cup.



Italian side Monza confirm they’ve just been informed by FIFA. pic.twitter.com/qKa7UFNo1m