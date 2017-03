EdF : L'équipe de France la plus forte de l'histoire ? Lui le dit

Dans : Equipe de France.

Moins d'un an après la finale perdue de l'Euro 2016, qui restera quand même comme un gros traumatisme, l'équipe de France semble déjà avoir tourné la page et les nouveaux joueurs arrivés au sein de Bleus pourraient permettre à la formation de Didier Deschamps de franchir encore un palier alors que le Mondial 2018 se profile. Si l'on ne sait pas encore officiellement si la France ira en Russie, même si c'est très bien parti, il semble pourtant déjà évident que les Tricolores seront des candidats sérieux au titre suprême.

Répondant ce samedi au Parisien, avant le match Luxembourg-France, Gérard Houllier est affirmatif, jamais l'équipe nationale n'a été aussi forte. « Nous avons eu plusieurs très belles générations de jeunes joueurs. Les champions d’Europe espoirs en 1988 (Laurent Blanc, Eric Cantona, Alain Roche…) étaient d’un très haut niveau. J’ai entraîné la génération Henry, Trezeguet, Anelka et Gallas, avec laquelle nous avons été champions d’Europe des moins de 19 ans en 1996. Elle était aussi de très grande qualité. Mais la génération actuelle est la plus forte de l’histoire du football français, au moins sur le plan quantitatif. Pour le qualitatif, permettez- moi d’être encore prudent. Seul le temps nous dira qui deviendra le futur Thierry Henry ou le futur David Trezeguet », explique l’ancien sélectionneur national et directeur technique national.