Edf : Guy Roux croit toujours au racisme anti-Benzema

Dans : Equipe de France.

L'absence de Karim Benzema en équipe de France continuer à provoquer de nombreuses polémiques, les pro-Benzema étant écoeurés de voir que l'attaquant tricolore du Real Madrid est tenu à l'écart des Bleus, tandis que les anti-Benzema font eux remarquer que la France n'a pas besoin de lui pour briller. Mais pour Guy Roux, il est évident que derrière le cas Karim Benzema se cache toujours un problème de racisme, quoi qu'on en dise.

« Moi j’ai toujours défendu cette thèse (d’un problème de racisme), non pas que le président Le Graët ou Didier Deschamps soient racistes. Mais ils ont été victimes (…) Avant l’Euro, dans la semaine avant la liste, il y a eu un sondage qui disait que 70% des Français ne voulaient pas que l’on prenne Karim Benzema. Quand on dit qu’il y a un petit fond raciste dans le peuple français, je pense qu’on ne peut pas dire le contraire. Cela ne veut pas dire que tous les Français sont racistes, en certaines circonstances ils ne le sont jamais. Mais, il y avait un climat c’est évident (…) A la base de la disgrâce de Benzema, c’est l’affaire et là on n’en parle plus…. », a fait remarquer, sur L’Equipe TV, l’ancien entraîneur de l’AJ Auxerre, qui avait déjà soutenu cette thèse l’an dernier.