EdF : Deschamps lâche ses vérités sur le cas Mbappé

Au fil des semaines, le nom de Kylian Mbappé revient dans toutes les conversations, et pas qu'en France, le jeune joueur monégasque prenant une ampleur de plus en plus incroyable avec son club comme on l'a encore vu dimanche soir contre Nantes. Mais c'est désormais vers Didier Deschamps que les regards sont tournés, puisque c'est ce jeudi que le sélectionneur national va dévoiler sa liste pour les deux matches que l'équipe de France jouera en mars contre le Luxembourg et l'Espagne. Et on se demande si Mbappé sera sur cette liste.

Ce mardi, dans L'Equipe, le coach des Bleus évoque le cas de Kylian Mbappé. L'occasion pour Didier Deschamps de calmer un peu les choses, même s'il admet que le joueur de l'AS Monaco sera bien évidemment international...un jour. « Kylian est très jeune. Mais il est très bon. À dix-huit ans, le potentiel est là. Son doublé contre Nantes n'en est que la confirmation. C'est vrai, on parle beaucoup de lui. Ne brûlons pas les étapes. Il utilise très bien le temps de jeu que lui donne Jardim à Monaco. S’il va devenir international ? Normalement oui. Quand ? Je ne sais pas. J'ai du monde. Notamment dans le secteur offensif et au milieu. Dans ma prochaine liste, le 16 mars, il y a ceux que je prendrai et ceux que je ne prendrai pas mais qui mériteraient d'y figurer. Sa jeunesse n'est pas un handicap à mes yeux mais je n'oublie pas ceux qui sont déjà venus. Ils continuent à être performants. Vous parlez beaucoup d'Adrien (Rabiot). Vous avez raison. Mais N'Golo Kanté est phénoménal. Et avec moi, parfois, il ne joue pas. Pourquoi ? Parce que Pogba et Matuidi sont performants. Après, il y en a d'autres. Bakayoko (Tiémoué), Tolisso (Corentin), N'Zonzi (Steven)... Bien sûr qu'on les suit, eux aussi. Mais à la fin, la liste comporte vingt-trois noms, fait remarquer, à juste titre, Didier Deschamps, qui regarde donc Kylian Mbappé de très près, mais refuse de s’enflammer très vite. Kylian a encore à progresser. Je le répète, être déjà venu et avoir joué en équipe de France, c'est important. C'est un acquis pour l'équipe à mettre au crédit du joueur. Même si ça ne constitue pas une garantie non plus. On n'a jamais beaucoup de séances pour travailler collectivement. Il faut bien que j'en tienne compte. »