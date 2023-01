En plein scandale, Le Graët présente ses excuses à Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Alors que les appels à sa démission se multiplient, Noël Le Graët a compris qu'il devait vite rectifier le tir après ses propos sur Zinedine Zidane. Le patron de la FFF présente ses excuses.

Si le président de la Fédération Française de Football avait quelques ennemis en France, en l’espace d’une interview, il a réussi dimanche à se mettre toute la planète football à dos. Suite à ses propos pour le moins déplacés sur Zinedine Zidane, Noël Le Graët a pris de plein fouet une vague de critiques, et son départ est désormais espéré par une large majorité du foot tricolore. Apparu en roues libres, et sans filtre, le dirigeant breton ne pouvait pas rester silencieux, et ce lundi, dans un communiqué adressé à l’Agence France Presse, NLG a tenu à présenter ses excuses à Zinedine Zidane.

Les excuses de Le Graët vont-elles le sauver ?

Le Graët viré, Mbappé mène la révolte en plein scandale ! https://t.co/rkbAh7KCUx — Foot01.com (@Foot01_com) January 9, 2023

« Ces propos maladroits ont créé un malentendu. Je tiens à présenter mes excuses personnelles pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée ni ma considération pour le joueur qu'il était et l'entraîneur qu'il est devenu », a indiqué le président de la Fédération Française, bien conscient d'être allé beaucoup trop loin dans ses propos. Mais ce communiqué risque de ne pas être suffisant à calmer la colère engendrée par son attaque. « Est-ce que ça ferait mal au coeur que Zidane aille au Brésil ? Moi, je n'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone », avait lancé, dimanche, Noël Le Graët.