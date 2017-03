EdF : Deschamps et Le Graët mentent sur le cas Benzema affirme Courbis

Dans : Equipe de France.

Très discret depuis plusieurs mois, Karim Benzema a pris la parole ce jeudi sur différents médias, évoquant son actualité, mais bien évidemment le fait qu’il ne soit toujours pas retenu par Didier Deschamps en équipe de France alors qu’il fait partie des meilleurs attaquants au monde. Le sélectionneur national s’en est régulièrement justifié, expliquant qu’il faisait passer d’abord la cohésion d’un groupe qui a atteint la finale de l’Euro 2016 sans le buteur madrilène. Outre le fait que « DD » ne s’empêche pas de convoquer de nouveaux attaquants pour les incorporer dans ce groupe, un détail révélé par Benzema a interpellé Rolland Courbis. En effet, l’ancien lyonnais ne reçoit même pas de pré-convocation aux rassemblements des Bleus, ce qui contredit forcément les propos de Le Graët et Deschamps selon l’ancien coach de l’OM.

« Que Didier Deschamps soit celui qui est nommé comme l’unique décisionnaire, on le connaît suffisamment, avec beaucoup de personnalité, pour décider lui-même. Mais il ne décide pas sans en parler avant à son président. C’est un minimum de correction et d’élégance. Donc les deux sont d’accord. La preuve, je ne veux pas faire le détective mais je suis obligé, c’est que tu donnes comme précision que tu n’es même pas présélectionné. Tu n’as pas besoin d’avoir la réponse pour savoir si c’est sur un plan sportif parce qu’il y a des coéquipiers meilleurs que toi. Si tu n’es même pas dans les cinquante présélectionnés, c’est que tu n’es pas sélectionnable Karim. Evidemment qu’il est ironique quand il dit : "personne ne m’a rien dit, j’aimerais qu’on me le dise". En vérité, il nous informe que personne ne lui a rien dit. Mais il ne va pas nous dire qu’il n’est pas au courant que ce n’est pas pour des raisons sportives qu’il n’est pas sélectionné. Il n’est pas sélectionné parce que, dans leur esprit, il n’est pas sélectionnable », a avancé Rolland Courbis sur RMC. Pour « Coach Courbis », Deschamps et Le Graët jouent sur les mots, car si Karim Benzema est officiellement sélectionnable, il n’a à l’heure actuelle aucune chance de revenir s’il n’est même pas considéré dans les 8 ou 10 meilleurs attaquants français pré-convoqués avant chaque rassemblement.