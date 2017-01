EdF : Benzema victime d’une France raciste, Booba confirme

Dans : Equipe de France.

« Didier Deschamps a craqué sous la pression d’une partie raciste de la France ». Ecarté de la sélection tricolore avant l’Euro 2016, Karim Benzema avait provoqué une énorme polémique.

Des mots qui ont forcément touché son sélectionneur, et qui ne sont peut-être pas étrangers à sa situation. Pour rappel, l’attaquant du Real Madrid, bien que redevenu sélectionnable, ne fait toujours pas partie des plans de Deschamps pour des raisons sportives. Pas de quoi convaincre le rappeur Booba, persuadé que Benzema est bien victime de racisme dans son pays natal.

« Je pense que la France est injuste dans beaucoup de domaines. Je l’ai toujours dit dans mes chansons et en interview, c’est un pays très raciste, a lâché l’ami du Merengue dans un entretien accordé à RMC. L’Europe est raciste en général et ils sont très injustes envers lui. J’ai déjà eu des problèmes avec la justice, on est innocents, jusqu’à preuve du contraire. Donc là, il subit un pré-jugement alors que, jusqu’à preuve du contraire, il n’est pas coupable. Et c’est le meilleur attaquant français, donc ça n’a aucun sens. C’est de la méchanceté, du racisme, ce n’est pas logique, ça n’a pas de sens, c’est anti-sport pour moi. » Voilà qui devrait relancer la polémique.