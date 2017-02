Dans : Equipe de France.

Nicolas Anelka risque de provoquer encore une fois quelques remous, puisque l'ancien attaquant international de l'équipe de France a confié qu'il allait prochainement dévoiler le nom de la fameuse taupe de Knysna dans un film qu'il prépare. Mais l'enfant terrible du foot tricolore a également évoqué la mauvaise image qu'il avait en France, estimant qu'un faux procès permanent lui était fait de manière totalement abusive.

Et Nicolas Anelka de vider son sac dans Onze-Mondial. « On me dit que je suis arrogant alors que je suis timide. C'est trop facile cette façon de voir les choses. Quand tu es "renoi" et que tu viens de la cité, ta timidité devient de l'arrogance. Par contre pour un bon Français de souche style (Yoann) Gourcuff, c'est de la timidité. Je suis né en France, c'est un pays extraordinaire. J'ai le passeport français, je suis Français. On ne se rejoint pas sur la mentalité. Voilà tout », a expliqué Nicolas Anelka, qui visiblement souffre de cette sale image qui lui colle à la peau.