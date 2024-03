Saïd Chabane tacle Fayza Lamari en plein procès

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Récemment condamné pour agressions sexuelles, Said Chabane est encore au tribunal pour blanchiment aggravé et complicité dans l'exercice illégal du métier d'agent. Pour se défendre, l'ex-président d'Angers a cité la mère de Kylian Mbappé.

« Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille », disait l'ancien président de la République Jacques Chirac. En ce moment, Said Chabane comprend cette formule mieux que personne. L'ancien président du SCO Angers, toujours propriétaire du club, passe sa vie dans les tribunaux depuis plusieurs semaines. Poursuivi pour agressions sexuelles et condamné à 2 ans de prison dont un an ferme, Said Chabane doit désormais s'expliquer pour des faits liés au foot. En compagnie de trois hommes, il est actuellement poursuivi pour exercice illégal de la profession d'agent sportif et blanchiment aggravé. Chabane a été considéré par les enquêteurs comme complice des faux agents, lesquels auraient bénéficié de son soutien au SCO pour faire des transferts sans avoir les diplômes reconnus par la FFF.

La mère de Mbappé est-elle aussi un faux agent ?

Le parquet du tribunal correctionnel de Bobigny a requis 18 mois de prison avec sursis à l'encontre de Said Chabane. L'homme d'affaires, qui a laissé les commandes du SCO Angers à son fils Romain, juge cette sanction injuste. C'était le sens de la plaidoirie de son avocat, Maître Bernard Benaiem. Ce dernier a évoqué un deux poids, deux mesures dans le football français concernant l'exercice illégal du métier d'agent. L'avocat a notamment accusé Fayza Lamari, la mère de Kylian Mbappé, d'exercer le métier d'agent sportif au PSG de manière illégale.

Ce vendredi matin, le parquet a réclamé une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis à l'encontre du propriétaire d'Angers-SCO Saïd Chabane, jugé pour blanchiment, notamment, au tribunal de Bobigny. https://t.co/KRE7Hz5W9h pic.twitter.com/6RmH4vBau0 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 29, 2024

« L'application rigide, orthodoxe du Code du sport ne peut s'appliquer que pour certains : ceux qui sont les prévenus aujourd'hui, qui se présentent de façon abusive, avec leurs réalités de langage, et ceux qui sont intouchables comme la maman de Mbappé. Est-elle agent référencée à la FFF ? Non. Et ça ne pose de problème à personne. Elle est pourtant partout avec son joueur », a lâché Me Bernard Benaiem selon le journal Ouest-France. A voir désormais quelle sera la réaction de Fayza Lamari et du clan Mbappé alors qu'une polémique géante pourrait rapidement naître en France.